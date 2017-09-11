72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi 432 sokaktaki evinde yalnız yaşayan 72 yaşındaki Hüseyin Ekizce’nin damadı eve girdiği sırada, Ekizce’nin hareketsiz yattığını gördü. Durumdan şüphelenen Ekizce’nin damadın haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ekizce’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra polis ekipleri de inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinin ardından Ekizce’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekizce’nin kesin ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.