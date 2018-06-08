9 yaşında yazar oldu

sınıf öğrencisi Nergis Odunkıran, sınıfta yaptıkları etkinlikleri hikayeleştirerek bir kitap çıkardı.

Sarayköy 24 Mayıs İlkokul’u öğrencisi 9 yaşındaki Nergis Odunkıran, sınıfta yaptıkları etkinlikleri hikayeleştirdi ve bir kitapta topladı. Öğretmenleri ve arkadaşları ile Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş’ı ziyaret eden Nergis Odunkıran “Hikayeler” adlı kitabını hediye etti. Başkan Özbaş, genç yazar Odunkıran’a, kitaplarını çoğaltma sözü verdi. Başkan Özbaş’a, okul yenileme çalışmaları sırasında verdiği destekten dolayı 24 Mayıs İlkokulu Müdürü Osman Alacan, sınıf öğretmenleri Fatma Öztürk, Sultan Gültekin ve öğrenciler Ayşe Yalçın, İhsan Salih Karakaya ve Nergis Odunkıran teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette 24 Mayıs İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Nergis Odunkıran, sınıf içerisinde yaptıkları etkinlikleri hayal dünyasıyla birleştirerek hikâyeler yazdı. Bunu sınıf öğretmeni Fatma Öztürk ile paylaştı. Daha sonra okulun katkılarıyla kitap haline getirildi. Minik yazar Odunkıran, sınıf arkadaşlarına dağıtacağı kitabını ilk olarak ziyarette Başkan Özbaş’a hediye etti.

Genç yazarın hediye ettiği kitap hakkında duygularını aktaran Başkan Özbaş, “Öğretmenimizin göstermiş olduğu bir ışıkla belki de ileride bir edebiyatçı olacak. Çünkü hepimiz mimar, mühendis, siyasetçi, belediye başkanı, milletvekili olabiliriz ama yazar, edebiyatçı, sanatçı olmak ayrı bir meziyet. Nergis’e yazmış olduğu kitabı çoğaltma sözü veriyorum” dedi.