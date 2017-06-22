AK Partili belediye başkanı partisinden istifa etti

AK Partili Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kale’de 2010 yılında Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olarak seçilen ve 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’nin adayı olarak seçime giren Hayla, üst üste ikinci kez belediye başkanlığı yapıyordu. Sosyal medya hesabından istifasını açıklayan Hayla, gerekli gördüğü lüzum üzerine istifa ettiğini açıkladı. Hayla, “Saygıdeğer AK Parti camiası şahsıma oy veren değerli seçmenlerimiz. Gerekli gördüğüm lüzum üzerine affınıza sığınarak, çok sevdiğim partimden istifa ediyorum” dedi.