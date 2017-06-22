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22 Haziran 2017 23:17

AK Partili belediye başkanı partisinden istifa etti

Denizli’nin Kale İlçesi AK Partili Belediye Başkanı Erkan Hayla, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

AK Partili belediye başkanı partisinden istifa etti

22 Haziran 2017 23:17


AK Partili Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kale’de 2010 yılında Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olarak seçilen ve 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’nin adayı olarak seçime giren Hayla, üst üste ikinci kez belediye başkanlığı yapıyordu. Sosyal medya hesabından istifasını açıklayan Hayla, gerekli gördüğü lüzum üzerine istifa ettiğini açıkladı. Hayla, “Saygıdeğer AK Parti camiası şahsıma oy veren değerli seçmenlerimiz. Gerekli gördüğüm lüzum üzerine affınıza sığınarak, çok sevdiğim partimden istifa ediyorum” dedi.




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