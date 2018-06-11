Aktepe Kültür Merkezi inşaatı devam ediyor

Pamukkale Belediyesi’nin Aktepe Mahallesinin çehresini değiştirecek olan Aktepe Kültür Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 17 milyon liraya mal olması beklenen Aktepe Kültür Merkezi’nin temeldeki çalışmaları tamamlanarak zemin kata kadar ulaşıldı.

Pamukkale Belediyesi tarafından bölgenin ihtiyaçları göz önüne alınarak projelendirilen kültür merkezinde bir çok bölüm bulunuyor. Taziye evinin de bulunacağı Aktepe Kültür Merkezi’nde nikah ve düğün salonu, toplantı salonları, iş yerleri, spor salonu, Pamukkale Belediyesi ödeme noktası, çok amaçlı salon ve arşiv gibi bölümler yer alıyor. Ayrıca Pamukkale Belediyesi’nin önemli projelerinden biri olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veren Sosyal Market’in merkezi de kültür merkezinde olacak. Ayrıca projeye bağlı olarak pazaryeri ile kapalı otopark da yapılacak. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, inşaat alanında incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalara ilgili bilgiler alan Başkan Gürlesin, her ayrıntıyı tek tek inceledi.

“17 milyon lira olan bu projemiz her geçen gün yükselmeye devam ediyor”

Kurulduğu günden bu yana Pamukkale Belediyesi’nin 68 mahallenin tamamına defalarca dokunduğunu belirten Gürlesin, mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Gürlesin, “Bu bölgeye Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği yapmıştık. O projemizi 8 Haziran’da hizmete sunduk. Aktepe Kültür Merkezi de bölge için önemli. İçinde burada ihtiyaç olan bir çok bölüm var. Maliyeti yaklaşık 17 milyon lira olan bu projemiz her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Pamukkale Sosyal Market’in merkezi bu projemizin içinde yer alacak. Buradaki çalışmalarımızın 2019 yılının başında tamamlanmasını planlıyoruz ” diye konuştu.