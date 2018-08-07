AKUT’tan keçi kurtarma operasyonu

Aydın’ın Nazille ilçesi Kozdere Mahallesi’ndeki Kartal Kaya mevkiinde 2 keçinin mahsur kaldığı yönünde bilgi alan AKUT Denizli ekibi harekete geçerek operasyon yaptı. Yaklaşık 10 günden bu yana kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi kurtarmak için harekete geçen ekip üyeleri önce keçilerin bulunduğu alana makara ve halat sistemi kurarak indi. Ardından keçileri çuvala koyup kendilerine bağlayan ekip üyeleri daha sonra keçileri tek tek yukarı çekerek kurtardı. Yukarı çıkarılan keçiler sahibi Hilmi Tokoğlu’na teslim edildi. Tokoğlu kayalıklarda yaklaşık 10 günden bu yanan mahsur kalan keçilerine kurtaran AKUT Denizli ekibine teşekkür etti.