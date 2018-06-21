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21 Haziran 2018 15:32

A.TR dolaşım belgelerinde, E-İşlem dönemi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, A.

A.TR dolaşım belgelerinde, E-İşlem dönemi

21 Haziran 2018 15:32

TR dolaşım belgelerinin bundan sonra DTO tarafından da düzenlendiğini belirterek belgelerin artık daha kısa sürede alınabileceğini açıkladı.


Türkiye veya Avrupa Birliği’nde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere verilen A.TR dolaşım belgeleri, elektronik ortamda hazırlanmaya başlandı. DTO Başkanı Erdoğan, elektronik ortamda verilen hizmetlere A.TR dolaşım belgelerinin de eklendiğini müjdeledi.zBelgelerin düzenlenmesine yönelik başvurunun yapılması, düzenlenmesi, kontrol edilmesi ve onaylanmasını sağlamak üzere DTO’nun yetkili kurum olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, “TOBB’a bağlı odamız, A.TR belgelerini yeni kurulan elektronik sistem üzerinden onaylamaya başladı. Bu sayede, ihracatçılarımız daha az zaman harcayıp, işlemlerini daha hızlı yürütebilecek” dedi.


“Onay almak, tek tıkla bir işleme indi”


Belgelerin verilmesinde daha önce bürokratik işlemlerin bulunduğunu ancak artık bunların sona erdiğini de dile getiren Başkan Erdoğan, “Daha önceki sistemde, ihracatçılarımız dolaşım belgelerinin düzenlenmesi için kâğıt üzerinde işlemlerini tamamlayarak bize başvuruyor ve kontrollerini yapıyorduk. Uygun bulunması halinde de belgelerini onaylanarak ihracatçımıza veriyorduk. İhracatçımız, aynı zamanda bu belgenin diğer ülkede de geçerli olabilmesi için ihracat işlemini gerçekleştireceği gümrük idaresine gidiyor ve belgesine vize alıyordu. Elektronik sistemin hayata geçmesiyle, firmalarımız artık belgelerini elektronik imzalı olarak https://medos.tobb.org.tr/ adresinde hazırlayıp, onay için daha kısa bir sürede bize gönderebiliyor. Kısa zamanda odamızca onaylanan belgeler, yine elektronik ortamda firmalarımıza iletiliyor. Böylece bir ‘tık’ ile işlemleri tamamlanmış oluyor. Belgede yer alan karekod ile de, ürünün gittiği gümrük idaresinde belgenin gerçekliğine ilişkin araştırma elektronik ortamda yapılıyor” diye konuştu.




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