Babasının müdürlük yaptığı kooperatifi soyup soğana çevirdi

Şahsın, kooperatif müdürünün oğlu olduğu ortaya çıkarken, çaldığı parayla, 2 lüks cip, 1 yarış motosikleti, son model cep telefonu satın aldığı tespit edildi.

Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi’nde bulunan bir kooperatife geçtiğimiz 18 Kasım’da kapıyı anahtarla açarak giren hırsız, kasayı zorlayarak açtı. Kasanın içindeki 600 bin TL’yi çalan hırsız kayıplara karıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlığı kooperatif müdürü İ.A.’nın oğlu O.A.’nın yaptığını belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, O.A.’nın İstanbul’un Tuzla ilçesine gittiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan O.A., gözaltına alınarak Denizli’ye getirildi.

Gözaltında olan O.A.’nın, kasadan çaldığı 600 bin TL ile 2 lüks cip, 1 yarış motosikleti, son model cep telefonu satın aldığı tespit edildi.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 60 bin TL nakit para ele geçirilirken, banka hesabında da 150 bin TL’nin bulunduğu ortaya çıktı. O.A.’nın, yapılacak sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.