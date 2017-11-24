Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 15:57

Babasının müdürlük yaptığı kooperatifi soyup soğana çevirdi

Denizli’nin Serinhisar ilçesindeki bir kooperatife girerek kasadan 600 bin TL çalan şahıs İstanbul’da yakalandı.

Babasının müdürlük yaptığı kooperatifi soyup soğana çevirdi

24 Kasım 2017 15:57

Şahsın, kooperatif müdürünün oğlu olduğu ortaya çıkarken, çaldığı parayla, 2 lüks cip, 1 yarış motosikleti, son model cep telefonu satın aldığı tespit edildi.


Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi’nde bulunan bir kooperatife geçtiğimiz 18 Kasım’da kapıyı anahtarla açarak giren hırsız, kasayı zorlayarak açtı. Kasanın içindeki 600 bin TL’yi çalan hırsız kayıplara karıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlığı kooperatif müdürü İ.A.’nın oğlu O.A.’nın yaptığını belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, O.A.’nın İstanbul’un Tuzla ilçesine gittiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan O.A., gözaltına alınarak Denizli’ye getirildi.


Gözaltında olan O.A.’nın, kasadan çaldığı 600 bin TL ile 2 lüks cip, 1 yarış motosikleti, son model cep telefonu satın aldığı tespit edildi.


Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 60 bin TL nakit para ele geçirilirken, banka hesabında da 150 bin TL’nin bulunduğu ortaya çıktı. O.A.’nın, yapılacak sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
16
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    15°C
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç