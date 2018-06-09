Bakan Zeybekci esprili bir dille iş adamlarından partisine oy istedi

Denizli şu destanı şu seçimde yazmasın, Denizli şöyle bir gümbürdemesin, size inanıyorum siz çıkardınız beni bu yola” dedi.

Bakan Zeybekci, seçim çalışmalarını yürüttüğü memleketinde Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Zeybekci, yaklaşan 24 Haziran seçimlerinden yemeğe katılan iş adamlarından oy istedi. Bu seçimlerin alelade bir seçim olmadığı vurgusunda bulunan Bakan Zeybekci, 2004 yılındaki tarihi bir kararı verme zamanının geldiğini ifade etti. Bakan Zeybekci, bu meselenin yani seçimlerin ‘Nihat Zeybekci’ meselesi olmadığını vurgulayarak, “Milletvekili adayı değilim. Allah aşkına soruyorum sizlere buradakileri de ismen tanıyorum, benim ne zorum var? Benim ne derdim var Allah aşkına? 2002 yılından benim şirketlerimden birisi ilk bindeydi 926. sıradaydı. Benim lüks arabaya ihtiyacım mı var, makamlara mevkilere ihtiyacım mı var, paraya pula ihtiyacım mı var? Bana bunu sağlayan bu millete bir zekat borcum, bana verdiği bu nimetlerin bir bedelini ödemekten başka hiçbir şeyim yok. Ama 14 yıldan beri artık askerliğimi yaptığımız, ödediğimi düşünüyorum” dedi.

“Size inanıyorum siz çıkardınız beni bu yola”

Konuşmasında daha sonra esprili bir dille iş adamlarına seslenen ve gülümseten sözlerle partisine oy isteyen Bakan Zeybekci şunları söyledi:

“Denizlililer olarak siz, bu seçimlerde sizden özellikle bunu istiyorum, Allah aşkına şu parti, bu parti meselelerini bir kenara bırakın. Bir Denizli partisi olun. Denizli menfaatleri için bir seferberlik ilan edin. Gidin fabrikalarınıza iş yerlerinize, akrabalarınıza, komşularınıza onlara deyin ki ‘Bir Denizli destanı lazım.’ Denizli’nin siyasette lider şehir olarak devam etmesi için bir Denizli destanı lazım. Size lazım size. Siz kendinize yanın, ben bedelimi ödedim benim askerliğim bitti. Eyvallah, ben teslim üzerine siyaset yapıyorum. Dersin ki bize ‘falanca yerde nöbet tutacaksın’ tutarım. Alıştık artık alavere dalavere bizim Mehmet nöbete, gidiyoruz zaten. Siz burada yan gelin yatın böyle var mı öyle? Geceleri rüyalarınıza girerim haberiniz olsun, kabusunuz olurum. Denizli şu destanı şu seçimde yazmasın, Denizli şöyle bir gümbürdemesin, size inanıyorum siz çıkardınız beni bu yola.”