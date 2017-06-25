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25 Haziran 2017 19:36

Bakan Zeybekci telsizden anonsla polislerin bayramını kutladı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, memleketi Denizli’de Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu çadırdaki bayramlaşmaya katıldıktan sonra telsizden görev yapan polislerle bayramlaştı.

Bakan Zeybekci telsizden anonsla polislerin bayramını kutladı

25 Haziran 2017 19:36


Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında kurulan çadırda vatandaşlarla bayramlaşmanın ardından polis aracından telsizle anons geçerek, tüm polislerin bayramını kutladı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bayramlaşma programı, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda kurulan çadırda gerçekleşti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Vali Vekili Rifat Ata, AK Parti Denizli milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli ile vatandaş etkinliğe katıldı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda bir araya gelen Denizli protokolü ve vatandaşlar tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma programında protokol üyeleri, ellerini öpen çocuklara bayram harçlığı verdi.


Bayramlaşmanın ardından Bakan Zeybekci, trafik polisi otosunun yanına giderek, telsizi eline alıp, anonsla polisleri bayramını kutladı.




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