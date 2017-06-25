Bakan Zeybekci’den Katar ve gümrük birliği açıklaması

Bir gemi gitti arkasından 7 tane tır gitti. Kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gördük, onların günlük ihtiyaçlarını gördük. Ve Katar 2,2 milyon nüfusu ile bugün Türkiye’nin ne kadar önemli olduğunu gördü” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli teşkilatında partililerle bayramlaştı. Partinin toplantı salonunda yapılan bayramlaşma programında Bakan Zeybekci, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında ve ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

En büyük savaşın ekonomi anlamda verildiğini belirten Zeybekci, “Çağımızda artık mücadele değişti, çağımızda artık savaşlar değişti. Çağımızda artık öyle kahraman veyahut ta onurlu şerefli düşmanlar yok. Hain düşmanlar var. Savaşlar başka boyutlara geçti. En namuslusu en onurlusu belki ekonomik savaşlardır. Onun için ekonomi savaşını mutlaka ve mutlaka kazanmak zorundayız. Gazi Mustafa Kemal’in söylediği o muasır medeniyet hedefi ve kurtuluş savaşından sonra söylediği bir söz vardır asıl kurtuluş savaşı ekonomi alanında, iktisat alanında vereceğimiz savaştır. Ekonomide bağımlı olan milletler bağımsız milletler değildir. Para alan buyruk alır, para alan emir alır. Borç alan, kredi alan veyahut ta bir şekilde muhtaciyetini gideren milletler emir almaktan da çekinmemesi gocunmaması lazımdır. Elhamdülillah bu millet bugün gelmiş olduğu noktada dünyanın parmakla gösterdiği alandır. Evet coğrafyamıza bakıyoruz her alanda balkanlardan Kafkaslara kadar, Irak’tan, Suriye’den Afrika’ya, Kuzey Afrika’ya kadar kültür coğrafyası dediğimiz bu coğrafyanın şu anda Türkiye bir numaralı bağışçı ülkesi. Keşke böyle olmayaydık keşke Müslüman coğrafyası bağış yapılmaya muhtaç olmasaydı. Keşke ihtiyaç sahibi mazlum ülkeler bu kadar çok olmasaydı ama elhamdülillah bunları yapabilen bir ekonomiye sahibiz” dedi.

Katar Meselesi

Katar krizine ilişkin açıklamalarda bulunan Zeybekci, “Son dönemlerde maalesef körfez bölgesinde de sıkıntıları hep beraber görüyoruz. Kardeşler arası bir problem olarak biz bunu nitelendiriyoruz, kardeşler arasında bir an önce çözülmesi gereken bir problem olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın büyük bir beklentisi vardı ramazan bitmeden bitsin bu iş dedi. Dostu üzüp düşmanı güldürmemek lazım.

Biz o akşam Türkiye olarak , Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı olarak ilgili ülkenin bakanı ile ilk telefon görüşmemizi yaptık , telefon görüşmemizin detaylarını vermeyeceğim ama durumlarının o kadar iyi olmadığını hatta çok sıkıntılarının olduğunu o anda öğrendik ve ertesi gün sabah dünyanın en büyük hava yollarından bir tanesi olan Türk Hava Yollarının kargo uçakları ertesi sabah kardeşlerimizin yanına gitti. Ertesi sabah oradalardı. Şu an itibariyle dün gece saat 12 itibari ile 121 tane kargo uçağı gitti bugüne kadar. Dile kolay dünyanın en büyük bugüne kadar ki hava taşıma operasyonunu 2 haftada yaptık. Bir gemi gitti arkasından 7 tane tır gitti arkası bir gemi daha ve bugün uçaklar devam ediyor ve normalleşiyoruz şimdi gemi yani denizyolu ve karayoluna dönüşüyoruz. Kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gördük, onların günlük ihtiyaçlarını gördük. Ve Katar 2,2 milyon nüfusu ile bugün Türkiye’nin ne kadar önemli olduğunu gördü” ifadelerini kullandı.

Son olarak gümrük birliğinin güncellenmesine yönelik konuşan Zeybekci, “Avrupa’daydık ,Brüksel’deydik. 3 önemli çok önemli görüşme gerçekleştirdik. Avrupa Birliği ile yapmış olduğumuz bu görüşmelerde de gümrük birliğinin güncellenmesi ile ilgili çok önemli görüşmeler yaptık. Ve karşı tarafta bizim tarafımızda yani Avrupa Birliğinde ve Türkiye’de gümrük birliği güncellenmesinin yani bu şu demek şu anda sanayi ürünlerini kapsayan gümrük birliğinin sanayi ürünlerinin tamamını, hizmetler sektörünü, tarım ve gıdayı ve kamu alımlarını, elektronik ticareti yani Avrupa birliği ile ful entegrasyon diyeceğimiz bu güncellemeyi Avrupa Birliği ile Türkiye yapma konusunda hiçbir tereddütleri yok. Her iki taraf kazanacak. Şu anda yaklaşık olarak 150 milyar dolar olan karşılıklı ticaret hacmimiz bu güncelleme gerçekleştiği andan itibaren yaklaşık olarak bir yıl içinde 200 milyar dolara, beş yıl içinde de 300 milyar dolara çıkacak. Tabi ki Avrupa Birliği ile aramızda en güçlü platformda ekonomik anlamda gümrük birliği platformu bu da tam üyelikle ilgili bizi destekleyen bir süreç olacak. Her alanda bizi destekleyen bir süreç olacak. Şu anda bununla ilgili de tam bir uyum içinde yolumuza devam” ifadelerini kullandı.