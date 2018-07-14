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14 Temmuz 2018 18:35

Balon turunun ardından sürpriz evlilik teklifi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kız arkadaşı ile balon turuna çıkan Yakuphan İzci isimli genç, turun tamamlanmasının ardından kız arkadaşına kemanlı ve pankartlı sürpriz yaparak evlilik teklifinde bulundu.

Balon turunun ardından sürpriz evlilik teklifi

14 Temmuz 2018 18:35


Denizli’de bir restoranda çalışan 33 yaşındaki Yakuphan İzci, Kanada’da yaşayan 24 yaşındaki Büşra Çelik ile 2 yıldır birlikteliğinin ardından evlilik kararı aldı. Bunu sevgilisine bildirmek için ilginç bir yol seçen İzci, Çelik’i travertenlerin üzerinde balon gezisine davet etti. Çift, Pamukkale ve Antik Kentin muhteşem manzarasını izledikten sonra balon inişe geçti. Çiftin yere inmesiyle İzci, Çelik’e hayatının sürprizini yaptı. Balonun inişe geçmesiyle bir anda keman sesleri duyulurken, ardından hemen ‘Benimle Evlenir Misin Büşram’ yazılı yaklaşık 5 metre uzunluğundaki bir pankart açıldı.


Gurbetçi Büşra Çelik, bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, sevgilisinin evlilik teklifine mutluluklar içerisinde ‘evet’ cevabını verdi. Çifti ilk tebrik eden ise sürpriz evlilik teklifinin hazırlanmasına yardımcı olan arkadaşları oldu.




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