Başkan Gürcan’dan, ABD mallarını boykot çağrısı

Gürcan Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Amerika’nın elektronik ürünlerini boykot edelim’ çağrısının uyacaklarını kaydederek, “ABD malları kullanmayalım” dedi.

Başkan Güven yaptığı yazılı açıklamada, ABD’ye ve ABD mallarına karşı boykot çağrısı yaptı. Türkiye’ye yönelik en büyük tehlikenin esas ABD’den geldiğini altını çizen Dr. Güven "Bir çok dostumuz dış tehlikelerden bahsetmek de fakat bu dış tehlikenin esas kaynağını söyleyememektedirler. Gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’nın gerekse İç işleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun da belirttiği gibi bugün Türkiye’ye yönelik esas tehlike ABD’den gelmektedir. PKK’yı silahlandıran ABD’dir. Fetö’yu bütün Türkiye hükümetlerine sızdıran ABD’dir. Şimdide ABD ekonomik yaptırımlar uygulamaktadır. Türkiye’nin tüm iyi niyetine rağmen ABD’nin düşmanca tavır sergileyip direk Türkiye’nin milli egemenliğine ve milli bütünlüğüne hedef almıştır. Ülkemiz dostluk ve iyi niyet kapsamından elinden gelen bütün gayreti göstermiştir. Fakat Amerika bütün bunlara rağmen düşmanlığına devam etmektedir. ABD bizden kabul edilemeyecek isteklerle gelmektedir. Bu istekler tutuklu PKK’lıların serbest bırakılmasından başlayıp,İran’a ambargoya kadar uzanıyor. Devletimiz bu isteklerin hiç birini kabul etmesi mümkün değildir. Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan bellidir. Ama görüyoruz ki daha savaşmadan teslim olmayı düşünenler var. Açlık görmeden dolara karşı teslim olanlar var. Bu millet teslim olmaz. Irak, İran 40 yıldır Ambargoya teslim olmaz iken Türkiye’nin teslim olmasını hiç kimse beklemesin. ABD malları kullanmayalım. Perşembe günü terör yuvası İncirliğe karşı ve ABD’ye karşı Çivril’de meydanlarda olacağız. Bizlere saldıranlara ayaklarımız altında ezeceğiz” dedi.