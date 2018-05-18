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18 Mayıs 2018 15:18

Başkan Gürlesin belediye çalışanları ile iftar yaptı

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, iftarını “Biz bir aileyiz” diyerek tüm belediye çalışanlarıyla bir arada yaptı.

Başkan Gürlesin belediye çalışanları ile iftar yaptı

18 Mayıs 2018 15:18


Pamukkale Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen personel iftar yemeği, belediyenin YSE’deki ana binasının otopark alanında gerçekleştirildi. Bu yıl beşincisi yapılan iftar yemeğine tüm Pamukkale Belediyesi çalışanları ve aileleri, Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Belediye Başkan Yardımcıları Selim Arkan, Adnan Kaya, Abdullah Sevinçli ve Türkay Gözlükaya katılırken, Pamukkale Belediyesi ailesi ilk iftarı birlikte yapmış oldu. Başkan Gürlesin, geleneksel hale getirdikleri geleneksel personel iftar yemeği öncesinde tüm çalışanlarıyla tek tek ilgilenerek sohbet etti. Ramazan ayının tüm güzellikleriyle, tutulacak oruçların yapılacak ibadetlerin kabul olması temennisinde bulunan Başkan Gürlesin, “Her yıl aile sayımız artarak bugüne geldik. Tüm çalışanlarımızla birlikte, aileleriyle birlikte güzel bir ortam oluştu. Ben katılımlarından dolayı tüm çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine öncelikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Güzel şeyler yaptığımıza, başardığımıza inanıyorum”


Ramazan’ın ilk iftarını her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışma arkadaşları ve aileleriyle yaptıklarını da ifade eden Başkan Gürlesin “Her Ramazan’ın ilk günü kendi personelimizle bir arada olmamız çalışma arkadaşlarımıza verdiğimiz değerin bir karşılığıdır. Biz birlikte bir aileyiz. Geride kalan 4 yılda gerçekten güzel şeyler yaptığımıza, başardığımıza inanıyorum. Başta şahsım belediye başkanı olarak, başkan yardımcılarımızla, müdürlerle çalışan bütün personelimizle birlikte başarıyoruz. İnşallah geride kalan bir yılı da dolu dolu, bize verilen görevin gereğini yerine getirerek, hep birlikte bu dönemi bitireceğiz” dedi.




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