Başkan Gürlesin, eğitim verdikleri katkıları açıkladı

Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yoğun bir eğitim öğretim dönemini geride bırakılmasıyla birlikte, öğrencilere başarıya ulaşmanın tek yolunun çok çalışmak olduğunu ifade dile getirdi. Gürlesin, “Her eğitim öğretim döneminde olduğu gibi bu yılda öğrencilerimize, öğretmenlerime ve velilerimize desteğimizi sürdürdük. Yoğun bir eğitim yılı daha bitti. Tüm öğrenci, öğretmenlerimize güzel bir yaz tatili temenni ediyorum” dedi. Başkan Gürlesin, Pamukkale Belediyesi’nin eğitim sağladığı katkıları anlattığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Eğitimde kalitenin yükselmesi, çocuklarımızın en iyi kaliteli yerlerde eğitim alması, yetiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle de okullarımıza desteğimizi geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu yıl da sürdürdük. Bundan sonra da devam edeceğiz. Pamukkale ilçe sınırları içerisinde bulunan 128 okula desteğini sürdüren belediyemiz, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde okullara çok sayıda halı saha ve spor kompleksleri de yaptı. Okullara spor komplekslerinin yanı sıra halı saha, konferans salonu, dış ve iç cephe boyaları, çöp kovası, oturma bankları koyma dışında, bahçe düzenlemeleri, bina onarımı ve bir çok konuda Pamukkale Belediyesi imzası yer alıyor. Pamukkale Belediyesi ayrıca her yıl olduğu gibi bu yılda 2 bin 250 öğrenciye eğitim yardımı yaptı. Bu yıl da okula başlayan öğrencileri unutmayarak, ilçede bulunan 46 ilkokulda yaklaşık 6 bin civarında ki ilkokul 1.sınıf öğrencisine içeriği dolu dolu olan, tüm kırtasiye malzemesinin olduğu eğitim seti hediye ederek, eğitim desteğini sürdürmüştür.”