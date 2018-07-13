Başkan Gürlesi’nden 15 Temmuz açıklaması

yılıyla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye’yi bölmeye çalışan hainlerin darbe girişimine kalkışmasının halk tarafından bertaraf edildiği 15 Temmuz’un Pazar günü ikinci yıl dönümü. Bu günle ilgili olarak Pamukkale Belediyesi tarafından düzenlenen resim sergisi açıldı. 15 Temmuz 2016’daki kalkışmada canlarını hiçe sayarak tankların önüne yatan halkın fotoğrafları ile Denizli’deki demokrasi nöbetlerindeki anların ölümsüzleştiği fotoğraflar ve bu güne özel olarak hazırlanan15 Temmuz karavanında da konuyla ilgili videolar beğeniye sunuldu. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, sergide Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu’nu da konuk etti. İkili sergideki fotoğrafları inceleyerek, halkın 15 Temmuz’da gösterdiği kahramanlıkları yad etti.

FETÖ terör örgütünün ülkeyi bölmek için kalkıştığı darbe girişimine milletin meydanlara inerek, tankların önüne yatarak canı pahasına izin vermediğini söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Bundan 2 yıl önce hainler Türkiye Cumhuriyeti’ni işgal edip ele geçirmek amacıyla kalkışmada bulundu. Ancak yüce Türk milleti ülkesine ve demokrasiye canını siper edip sahip çıkarak darbecilere geçit vermedi. O karanlık gece için hesap yapanlara tankların önüne yatan, kahramanca ülkesine savunan Türk milleti en güzel cevabı verdi. Allah bu ülkeye bir daha böyle karanlık bir gece yaşatmasın” dedi.

“Türk milleti dünyaya Türkiye’nin tek millet, tek bayrak, tek vatan olduğunu gösterdi”

Devletin hem hainler hem de onlara destek verenlere hesabını sorduğunu ve sormaya da devam edeceğini vurgulayan Başkan Gürlesin, şunları söyledi:

“Devletimiz hainlere ve işbirlikçilerine gereken cezayı veriyor, verecektir. Bizler 15 Temmuz’u unutturmayıp, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde o kahramanca karşı koyuşu gelecek nesillere aktarmalıyız. Bu konuda Pamukkale Belediyesi olarak 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunanlara karşı duran isimlerden olan şehit Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper’in adını yaşatmak için şehir merkezinde önemli bir caddeye ismini verdik. 15 Temmuz ile ilgili çeşitli etkinliklerle bu ülke için canını veren, gazi olan vatandaşlarımızın neler yaşadıklarını unutmayıp, unutturmayacağız. Bu ülkede tutulan demokrasi nöbetlerinde Türk milleti dünyaya Türkiye’nin tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet olduğunu göstermiştir. Söz konusu vatan ve millet olduğu zaman Türk halkı gereken cevabı her zaman veriyor. Şu bilinmelidir ki; bu ülkenin bayrağı yere düşmeyecek, ezan dinmeyecek. Allah bu ülkeye ahirete kadar bir daha 15 Temmuz gibi geceleri yaşatmasın. Allah bu tür hesap yapanlara fırsat vermesin. 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, canını ortaya koyarak gazi olan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum” diye konuştu.