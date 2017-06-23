Başkan Zolan’dan geleneksel bayramlaşmaya davet

Denizli Büyükşehir Belediyesinin mahalle kültürünü canlandırdığı, birlik ve beraberliği artırdığı mahalle iftarı programı Karaman ve Merkezefendi’de kuruldu. İftar alanlarında sevgi gösterileri ile karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Karaman ve Merkezefendi Mahallesi’nde vatandaşların ramazanını tek tek tebrik etti. Ramazan ayının son günlerine yaklaşıldığını ve her gün bir fazla mahalleye ulaşmak için gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Osman Zolan, “Her iki mahallemizde de vatandaşlarımızın yoğun ilgisi vardı. Bu gönül birlikteliğimiz ile birlikte ülke olarak şehir olarak yürüyüşümüz güçlenecek. Gençlerimize, çocuklarımıza güzel anılar yaşatıyoruz, onlarla beraber oluyoruz. Aynı zamanda onların talep ve sorunlarını dinleme fırsatı da buluyoruz" dedi.

“Bayramda tüm Denizli olarak kucaklaşalım”

Başkan Zolan, "Ramazan ayımız karşılıklı iletişim ve bilgilendirme anlamında çok bereketli geçti. Kaynaşma ve yardımlaşma noktasında da gayet güzel geçti. Allah’ıma sonsuz şükürler olsun Kadir Gecemize kavuştuk ve sırada bayram var. İnşallah bayrama da kavuşacağız. Ben tüm hemşehrilerimi her yıl geleneksel olarak bayramlaşma programı düzenlediğimiz 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na davet ediyorum. Bayramın birinci günü saat 14.00’de vatandaşlarımızla bayramlaşmak istiyoruz. Vakti olan herkesi bekliyoruz, orada tüm Denizli olarak kucaklaşalım.”

“Sağlık kompleksinin temeli atılıyor"

Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarından bahseden Başkan Zolan, “Akkonak ve Karaman Mahallemizin üstyapı ile ilgili ihalelerini gerçekleştirdik. İnşallah bayramdan sonra hızlı bir yapım işine gireceğiz. Merkezefendi Mahallemizde Tekden Hastanesi’nin karşısında bulunduğu alanda vatandaşlarımızın uzun zamandan beri talebi olan ve içerisinde 112 Acil Sağlık İstasyonu ve UMKE’nin de bulunduğu sağlık kompleksimizin temelini bayramdan sonra atacağız. Her mahallemizde ne ihtiyaç varsa öncelik sırasına göre tek tek yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bizim tek bir amacımız var milletimizin mutluluğu ve milletimizin derdine derman olmaktır” dedi.