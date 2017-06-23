Bayram esnafın yüzünü güldürdü

Çameli ilçesinde bayramlıklarını alan vatandaşlar tamir için terzilere akın ederken, talebi karşılamak isteyen terzi esnafı ise arife günü ve bayramın birinci gününe kadar mesai yapacaklarını söyledi.

Bayram gününe kadar yaşanan yoğunluğun devam edeceğini kaydeden terzi Çınar Özdemir, vatandaşların genellikle spor kesime yöneldiğini söyledi. Özdemir "Siparişler gerçekten çok fazla, hem takım, pantolon siparişleri, hem paça kısaltma işleri, bayan erkek kıyafetleri fark etmiyor alıyoruz. İşleri yetiştirmek için akşam geç saatlere kadar çalışıyoruz" dedi.

Berberler gece geç saatlere kadar mesai yapıyor

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla berberlerde de bayram yoğunluğu yaşanmaya başladı. Berberler işlerin yoğun olması nedeniyle randevu sistemi ile gece geç saatlere kadar mesai yapmaya başladı.

Bayram tıraşını son günlere bırakanlardan dolayı işlerin çok yoğun olduğunu ifade eden Aycan Ongun, "Telefonla arayıp müşterilerimiz randevu alıyor. İşlerin yoğun olmasından dolayı bayramda gece geç saatlere kadar mesai yapıyoruz. Arife günü sabaha kadar salonumuz açık olacak" dedi.

Ramazan tatlısının zahmetinden kaçınan bazı vatandaşların ise misafirlerine ikram etmek üzere şimdiden pastane ve tatlıcılara sipariş vermeye başladığını belirten işletme sahibi İsmet Özer, "Birçok vatandaş şerbeti dökülmemiş kuru ve yaş tatlıları tercih ediyor. Siparişleri bayram öncesi yetiştirmeye çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde bayram telaşı yaşıyoruz. Bayrama sayılı günler kala yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bayramın vazgeçilmezi tatlılar için vatandaşlar sipariş vermeye başladı. Baklava, tulumba, gibi birçok tatlı çeşidi var. Siparişleri aldık, bayram öncesi yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.