Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 15:07

Bayramlıklar Başkan Gürlesin’den

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Ramazan Bayramı öncesi öksüz ve yetim çocuklara bayramlık alışverişi yaptı.

Bayramlıklar Başkan Gürlesin’den

13 Haziran 2018 15:07


Ramazan Bayramı yaklaşırken Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırları içinde bulunan öksüz ve yetim çocukların yüzünü güldürdü. Pamukkale Sosyal Market’ten yardım alan annesi ya da babası olmayan öksüz ve yetim çocuklar Başkan Gürlesin ile birlikte bayramlık seçti. Miniklerle tek tek ilgilenen ve kıyafetleri birlikte seçen Başkan Gürlesin, çocukların kıyafetlerini de giydirdi. Pamukkale Sosyal Market’e gelen ve bayramlık olarak istediği kıyafetleri seçen miniklerin mutlulukları görülmeye değerdi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Mübarek Ramazan ayının sonuna gelindiğini ifade ederek, “Ramazan ayının sonunda bayrama ulaştık. Bayram demek mutluluk demektir. Biz ilçe sınırlarımız içinde yaşayan tüm çocuklarımızın yüzlerinin gülmesini istiyoruz. Her bayram öncesi olduğu gibi bu bayram da öksüz ve yetim çocuklarımızın yüzlerini güldürmek için onları Sosyal Marketimize davet ettik. İstedikleri kıyafetleri seçerek bayram öncesi yüzlerini güldürdük. Çocuklar mutlu olursa aileler mutlu olur. Biz de Pamukkale ilçesi sınırları içinde tüm ailelerin mutlu olması için çalışıyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak farkımızı bu konuda da ortaya koyuyoruz. Herkesin bayramı bayram tadında yaşamasını diliyoruz. Tüm halkımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç