Bayramlıklar Başkan Gürlesin’den

Ramazan Bayramı yaklaşırken Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırları içinde bulunan öksüz ve yetim çocukların yüzünü güldürdü. Pamukkale Sosyal Market’ten yardım alan annesi ya da babası olmayan öksüz ve yetim çocuklar Başkan Gürlesin ile birlikte bayramlık seçti. Miniklerle tek tek ilgilenen ve kıyafetleri birlikte seçen Başkan Gürlesin, çocukların kıyafetlerini de giydirdi. Pamukkale Sosyal Market’e gelen ve bayramlık olarak istediği kıyafetleri seçen miniklerin mutlulukları görülmeye değerdi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Mübarek Ramazan ayının sonuna gelindiğini ifade ederek, “Ramazan ayının sonunda bayrama ulaştık. Bayram demek mutluluk demektir. Biz ilçe sınırlarımız içinde yaşayan tüm çocuklarımızın yüzlerinin gülmesini istiyoruz. Her bayram öncesi olduğu gibi bu bayram da öksüz ve yetim çocuklarımızın yüzlerini güldürmek için onları Sosyal Marketimize davet ettik. İstedikleri kıyafetleri seçerek bayram öncesi yüzlerini güldürdük. Çocuklar mutlu olursa aileler mutlu olur. Biz de Pamukkale ilçesi sınırları içinde tüm ailelerin mutlu olması için çalışıyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak farkımızı bu konuda da ortaya koyuyoruz. Herkesin bayramı bayram tadında yaşamasını diliyoruz. Tüm halkımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun” dedi.