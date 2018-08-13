Berlin’den Denizli’ye Avrupa 5.’si olarak dönüyor

Berlin Olimpiyat Stadı’nda 60 bin kişinin önünde yarışan genç atlet Avrupa beşincisi oldu.

Berlin Olimpiyat Stadı’ndaki Avrupa Atletizm Şampiyonası’nın sondan bir önceki gününde yapılan erkekler yüksek atlama finalinde 20 yaşındaki Alperen Acet, müsabakayı beşinci sırada tamamladı. 1958 yılında Stockholm’de final atlayan Çetin Şahiner’den sonra bu branşta finalde yarışan erkeklerde ilk yüksek atlamacı olan Alperen, 2.24’lük derecesiyle beşinciliği paylaştı. Alperen, 2.19 ve 2.24’ü geçtikten sonra geldiği 2.28’de üç hakkında da başarısız oldu ve finalden Ukraynalı Andriy Protsenko ile paylaştığı beşincilik derecesiyle ayrıldı. Yüksek atlamada altın madalya 2.35 ile en iyisini tekrar eden Alman Mateusz Przybylko’ya gitti.

“Alperen’le gurur duyuyoruz”

Alperen Acet’in Avrupa Şampiyonası derecesini değerlendiren Gençlik ve Spor Denizli İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Cumartesi akşamı milyonlarca Türk’ün televizyon başında tek yürek olduğunu söyledi. Alperen’in ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğini söyleyen İbanoğlu, önümüzdeki yıllarda çıtanın daha yükseğe çıkacağını, Alperen’in de bunda başarılı olacağına inancının tam olduğunu belirtti.

Atletizm Milli Takımı ile Berlin’de bulunan Alperen Acet’in Salı günü Denizli’ye döneceği kaydedildi.