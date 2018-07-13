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13 Temmuz 2018 13:37

Boş dairede çıkan yangın paniğe neden oldu

Denizli’de boş bir dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Boş dairede çıkan yangın paniğe neden oldu

13 Temmuz 2018 13:37

Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın 1. katındaki boş dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daireden dumanlar çıktığını gören çevre sakinler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle üst katlara ve yanındaki binalara sıçramadan söndürüldü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




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