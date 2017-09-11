Çal 21’inci bağ bozum şenlikleri için hazır

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, belediye tarafından 21’incisi düzenlenecek olan ‘Bağ Bozum Şenlikleri’nin tanıtım toplantısı düzenledi. Denizli Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyen ve yapılacak şenlikler hakkında bilgi veren Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, 2 yıl aradan sonra şenliği yapacaklarını belirtti.

Şenliği düzenleyecekleri için heyecanlı olduğunu belirten Akcan, “Çal Bağ bozum şenlikleri, her ne kadar geçmişte tarihi değeri sahip olsa da 1980 den sonra sekteye uğramış. 21’ncisini bu sene yapacağız. 2015 ve 2016 yıllarında son anlarda iptal ettik bağ bozumu şenliklerini. Bunun sebepleri de ülkemizin içinde bulunduğu durumlar ve şehit sayılarının da fazla olması nedeniyle bağ bozumu şenlikleri yapmama kararı almıştık. Ama bu gün itibari ile baktığımızda normal normal bir durum var ülkemiz için, bizlerde hep beraber meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ile karar aldık ve 2017 bağ bozumu şenliklerini yapmaya karar verdik. Şenliklerde bazı ressam arkadaşlar canlı performans sergileyecek, yazarlarımız kitap imzalayacak, üzüm güzellik yarışması yapılacak. Çal karası ve çekirdeksiz üzüm yaş ve kuru üzüm kategorisi olacak. Halkımızım yıl boyunca emeği, çalışmaları, güzelliklerini ortaya dökmek ve bir nebze olsun bir araya getirmek, dostlukları pekiştirmek, birlik beraberliği arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Kara üzüm fiyatından memnun”

Kara üzüm fiyatları hakkında da bilgi veren vatandaşların açılış fiyatından memnun olduğunu belirten Başkan Akçan, “Çal 220 bin dönümlük bağ arazisi olan bir yer. Geçmişi eskilere dayanıyor. Özellikle Çal Bölgesine has çal karası ve sultaniye üzümü var. Çal siyah üzüm 1lira 25 kuruştan açıldı. Bizim için iyi bir fiyat. Sultaniye çekirdeksiz üzümü henüz açıklanmadı. Bizim modernizasyona ve sulu tarıma geçilmemesi, havalardaki kuraklık, istediğimiz rekolte yok. Ama buna da şükür. 2015 yılında don olayı yaşadık ve yaklaşık 45 bin dönüm bağ söküldü. Şuanda iyi durumdayız ama yetmez” diye konuştu.

Hedeflerinin 80 milyon TL olduğunu belirten Akcan, “Yerel yönetim olarak elbette temizlik yapacağız, kanalizasyon yapacağız ama tarım kenti adı altında çalışmalarımız var. 23 Nisan tarihinde eksi 5 derece don olayından sonra yayla seracılığına başladık. Katar krizinden dolayı Arap ülkelerine mal veremiyoruz. Üreticinin başka sıkıntısı yok. Domatesin yanı sıra sarımsak denemeleri, biber, karpuz, kavun denemeleri yapıyoruz. Hemen meyve alacağız diye bir şey yok 10 yıl sonra meyvesini alırız. Hedefimiz Çal’a 2020 yılı sonunda sadece tarım alanından 80 milyon TL paranın katılımını sağlamak” diye konştu.