Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 14:02

Çal’da cinayet: 1 ölü

Denizli’nin Çal ilçesinde aralarında husumet olduğu ileri sürülen 3 kişi arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan 1 kişi öldü.

Çal’da cinayet: 1 ölü

13 Eylül 2017 14:02

Olayla ilgili katil zanlısı ve 2 kişi daha gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, hayvancılıkla uğraşan Yunus Eker (55) aralarında husumet bulunan K.Y.’yi jandarmaya bildirdi. İddiaya göre, bu sabah saatlerinde Çal ilçesi Akkent Mahallesi Akkent-Bekilli yolu üzerinde bulunan besihanesine giden Yunus Eker’in önü K.Y. ve A.R.Y tarafından kesildi. K.Y. ve A.R.Y. çıkan tartışma sonrası Yunus Eker’i av tüfeğiyle boynundan vurdu. Olayın ardından motosikletlerini olay yerinde bırakarak kaçan kişi kayıplara karıştı.


Yol ortasında 2 motor ve yerde yatan bir kişi gören vatandaşlar durumu hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri boynundan vurulan Yunus Eker’in olay yerinde öldüğünü tespit etti.


Bölgeye hemen olay yeri inceleme ekipleri sevk edilirken olayla ilgili K.Y., A.R.Y ve S.A. gözaltına alındı.


Cenaze ise otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç