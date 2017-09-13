Çal’da cinayet: 1 ölü

Olayla ilgili katil zanlısı ve 2 kişi daha gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, hayvancılıkla uğraşan Yunus Eker (55) aralarında husumet bulunan K.Y.’yi jandarmaya bildirdi. İddiaya göre, bu sabah saatlerinde Çal ilçesi Akkent Mahallesi Akkent-Bekilli yolu üzerinde bulunan besihanesine giden Yunus Eker’in önü K.Y. ve A.R.Y tarafından kesildi. K.Y. ve A.R.Y. çıkan tartışma sonrası Yunus Eker’i av tüfeğiyle boynundan vurdu. Olayın ardından motosikletlerini olay yerinde bırakarak kaçan kişi kayıplara karıştı.

Yol ortasında 2 motor ve yerde yatan bir kişi gören vatandaşlar durumu hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri boynundan vurulan Yunus Eker’in olay yerinde öldüğünü tespit etti.

Bölgeye hemen olay yeri inceleme ekipleri sevk edilirken olayla ilgili K.Y., A.R.Y ve S.A. gözaltına alındı.

Cenaze ise otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.