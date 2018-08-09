Çardak Organize Sanayi Bölgesi MYO’nun tabelası asıldı

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, yüksekokul açma çalışmalarını yerinde inceleyerek okulun tabelasını astı.

PAÜ bünyesindeki tek OSB Meslek Yüksek Okulu Çardak’ta açılıyor. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, PAÜ üst yönetimi ve daire başkanları, Çardak OSB MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Selami Kesler’i ziyaret ederek, ilçede yapımı devam etmekte olan yüksekokul açma çalışmalarını yerinde incelediler. Üniversiteden gelen heyete yapılan çalışmalar hakkında ve gelecekte yapılması planlanan projelerle ilgili bilgiler verildi. MYO’nun tabelası Rektör Bağ’ın katılımıyla asıldı.

Bağ: “PAÜ olarak Çardak’ta bir ilki gerçekleştiriyoruz”

Açılacak olan yüksek okulun PAÜ bünyesindeki 16 yüksek okuldan farklı olduğunu belirten Rektör Bağ, “PAÜ bünyesindeki diğer 16 meslek yüksekokulumuz normal iken Çardak’ta açılan organize sanayi bölgesi meslek yüksekokuludur. Devletimizin son zamanlarda milli kalkınmaya katkı sağlayacak şekilde organize sanayi bölgelerinde meslek yüksekokulu açma projeleri var. Bizde PAÜ olarak bu okullardan ilkini Çardak’ta gerçekleştiriyoruz” dedi.

Öztürk: “Belediye binamızı okul için hibe ettik”

Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk, “Halkımızın yıllardır özlemle beklediği ve hayalden öte geçemeyen Çardak OSB Meslek Yüksekokulu artık ilçemize kazandırılıyor. Verimli ve güçlü bir ekonominin vazgeçilmez unsurlardan biri olan nitelikli iş gücüne sahip olmanın yolu iyi planlanmış bir mesleki eğitimden geçmektedir. İlçemizde açılan meslek yüksekokulu aynı zamanda PAÜ bünyesinde açılan tek OSB Meslek Yüksekokulu unvanına da sahip olmuştur. Biz yerel yönetim olarak elimizden geleni fazlasıyla yerine getirdik getirmeye de devam edeceğiz. Belediye binamızı okul için hibe ettik. Bundan sonraki süreçte halkımıza da büyük görev düşüyor. Sosyal donatıların hazırlanmasında gelen öğrencilerimizin ve misafirlerin en iyi şekilde ağırlanmasında gerekli ortamların oluşturulması için halkımızı bilinçlendireceğiz” diye konuştu.