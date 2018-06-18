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18 Haziran 2018 12:24

Cep telefonu isteme meselesinden dolayı kan aktı

Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde telefon isteme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Cep telefonu isteme meselesinden dolayı kan aktı

18 Haziran 2018 12:24


Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki Ömer Talha S., bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan Harun A. (20) ile cep telefonu isteme meselesinden dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ömer Talha S., yanındaki bıçak ile Harun A.’yı karnından bıçakladı. Yaşanan olaya önce terminalin güvenlik görevlileri müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. Bıçaklanan Harun A.’ya çevredeki vatandaşlar müdahalede bulunarak durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Harun A.’yı ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Etkisiz hale getirilen Ömer Talha S., ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




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