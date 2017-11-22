Çivril Belediyesinden öğrencilere diş seti

Çivril Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 21-27 Kasım ‘Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’ nedeniyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine diş macunu ve fırçası dağıttı. Dağıtım törenine katılan Çivril Belediyesi Başkanı Gürcan Güven ve İlçe Sağlık Müdürü Şerafettin Kuruoğlu, öğrencilere, diş macunu ve fırçası vererek, uyarılarda bulundu. Programda Başkan Güven, kendisinin de bir hekim olduğunu belirterek, diş ve ağız sağlığının çok önemli olduğunu vurguladı.

Ağız ve diş sağlığı bilincinin insanlar üzerinde artırılması gerektiğini söyleyen Güven, ihmal edilmesi takdirde daha ciddi hastalıklara yol açabileceğini belirtti. Sağlıksız dişlerin sadece ağızda problem oluşturmadığını kalp ve diğer organları da etkilediğini dile getiren Güven, ağız ve diş hastalıklarının dünyada en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu da ifade etti.