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12 Haziran 2018 17:08

Çivril’de iftar sofları 3 mahallede daha kuruldu

Denizli Çivril Belediyesi 11 ayın sultanı Ramazan ayında iftar sofraları kurmaya aralıksız devam ediyor.

Çivril’de iftar sofları 3 mahallede daha kuruldu

12 Haziran 2018 17:08


İftar programları kapsamında Ramazan ayının 27. günü iftar sofraları Yamanlar, Menteş ve Akçaköy Mahallelerine kuruldu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği İftar programlarına Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven yanı sıra Denizli AK Parti Milletvekilleri de katıldı. Çivril Belediyesi tarafından her yıl Ramazan ayında düzenlenen geleneksel mahalle iftarlarının Ramazan ayının 27. günkü adresi Yamanlar, Menteş ve Akçaköy Mahalleleri oldu. İftar programlarında Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi, ilahiler söylendi. Ramazan ayında kardeşlik duygularını pekiştiğini belirten Başkan Güven, “Paylaşma ve kardeşlik duygularını yaşıyoruz. Ramazan ayı tüm dünyada olmak üzere İslam aleminde de barışın ve huzurun hakim olduğu tüm insanların kardeşlik duygularıyla birlikte yaşadığı bir aydır. Manevi güzellikleriyle tüm insanlığı kuşatan mübarek Ramazan ayının son günlerine ulaşmış bulunmaktayız. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin mübarek Ramazan ayını bir kez daha tebrik ediyorum" diye konuştu.




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