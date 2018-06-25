Çivril’de ilaçlama çalışması

Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven’in talimatı ile birime bağlı ekipleri havaların ısınması ile birlikte çoğalan haşerelere ve böceklere karşı seferberlik başlattı. Vardiya sistemi şeklinde çalışan ilaçlama ekipleri ilçe merkezde ve kırsal kesimlerde haşerelere karşı ilaçlama gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili konuşan Güven, bu uygulama esnasında kullanılan ilaçların halk sağlığı açısından hiçbir risk taşımadığını belirtti. Yaşam kalitesinin yükseltilmesi halk sağlığının korunması ve birçok bulaşıcı hastalıkları da kontrol altında tutmak için ilaçlamanın ne kadar önemli olduğunu kaydeden Güven, bunun da uzman veteriner hekimler gözetiminde belli periyotlarla yapıldığını söyledi.