Çivril’de “Işıklı Gölünün Balıkçı Kadınları” projesi hayata geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca destekleme programına alınarak finanse edilen, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü’nün uzman desteği ile Çivril İlçesinde yürütülen “Işıklı Gölünün Balıkçı Kadınları” projesi uygulamaya geçti. Kadınlara balık tutma ağı örülmesinin öğretilmesi ve ördükleri ağları diğer avlak sahalarındaki balıkçılara pazarlayarak aile ekonomilerine katkı sağlamalarının hedeflendiği projeye katılan kadın kursiyerlere sertifika töreni düzenlendi. Sertifika törenine Vali Yardımcısı Vefa Kaya, Baklan İlçe Kaymakamı Onur Yeniay, Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Sertifika töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Yılmaz Erkaya, proje ile su ürünleri avcılığı sektöründe kadınlara yönelik istihdam ve ekonomiye olan katkılarının artırılması amaçlandığını aktardı. Erkaya, “Kırsal alanda yapılan geleneksel aile balıkçılığında kadın kardeşlerimizin de adını ön plana çıkartan örnek bir projedir. Uygulanan projenin balıkçılıkla geçimini sağlayan başta yöre halkına olmak üzere, İlimiz su ürünleri sektörüne hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Öte yandan, projenin eğitim süresinde kadınlara, çevre dostu sürdürülebilir balıkçılık, su ürünleri mevzuatı, sazan ve turna balığı için ağ örme, donatımı ve ağ tamiratı konusunda uygulamalı eğitimler veriliyor.