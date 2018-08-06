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06 Ağustos 2018 16:17

Çivril’de üst yapı çalışmaları devam ediyor

Denizli Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, Yassıhöyük Mahallesi’nde biten yolları yerinde denetleyerek mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

Çivril’de üst yapı çalışmaları devam ediyor

06 Ağustos 2018 16:17


Çivril ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilen hizmetler tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Güven’in talimatı ile çalışmalarına aralıksız devam eden Çivril Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yassıhöyük Mahallesi’ndeki yol çalışmalarında sona yaklaştı. Halkın hizmetine kazandırılan yollarda denetleme yapan Başkan Güven bir açıklama yaparak şunları söyledi:


“Yapımını bitirdiğimiz yollardan dolayı mahalle sakinlerinin memnuniyeti bizleri de çok mutlu etti. Sırasıyla bütün mahallelerimizi tozdan ve çamurdan kurtarıyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüyoruz. Çok yakın zamanda İmrallı, Sarılar ve Kocayaka Mahallelerimize başlıyoruz. Çivril eskisinden çok güzel oluyor. Durmak yok hizmete devam.”




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