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09 Eylül 2017 20:32

Çoban uçurumda erkek cesedi buldu

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 30 metrelik uçurumda, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Çoban uçurumda erkek cesedi buldu

09 Eylül 2017 20:32

30-35 yaşlarında olduğu tespit edilen kişinin intihar mı yoksa düşme sonucu mu öldüğü yapılacak çalışma sonucu tespit edilecek.


Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi Domuz Deresi mevkiinde dağlık alanda hayvanlarını otlatan bir çoban, bir ceset gördü. Daha sonra haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, cesedin erkek ve 30-35 yaşlarında olduğu belirlendi.


Üzerinde kimlik çıkmayan cesedin kim olduğu araştırılıyor. Cesedi bulunan şahsın uçurumda düşerek mi yoksa intihar mı ettiği araştırma sonucu belli olacak. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından bulunan ceset, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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