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19 Haziran 2018 20:44

Denizli-Afyonkarahisar karayolu sel nedeniyle 1,5 saat ulaşıma kapandı

Denizli-Afyonkarahisar karayolunun 28.

Denizli-Afyonkarahisar karayolu sel nedeniyle 1,5 saat ulaşıma kapandı

19 Haziran 2018 20:44

Kilometresi, yaşanan sel baskınında dolayı yolun bir yönü yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı kaldı.


Kentte öğlende sonra aniden bastıran sağanak yağmuru hayatı olumsuz etkiledi. Denizli-Afyonkarahisar karayolun 28. Kilometresi, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi girişindeki karayolunun tek yönünün yaklaşık 500 metrelik kısmı yaşanan sel baskını yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Sel sularından dolayı otobüs ve minibüsler başta olmak üzere bazı araçlar yollarda kalırken, karayolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı. Sel baskınından dolayı bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler önce karayolunun sel basan kısmından itibaren yolu ulaşıma kapatırken çalışmalar esnasında sadece kamyon ve tırların geçişine izin verdi. Ardından yolda su tahliye çalışmasına başlayan ekipler iş makineleri ve su pompaları ile asfaltta açtıkları çukurlarla suyun yol kenarındaki kanallara tahliyesini sağladı. İş makineleri asfaltın büyük bir bölümünü kırarak suyun gitmesi için uzun süre uğraştı. Su seviyesinin yaklaşık 1 metreye vardığı yolda iş makineleri ve kepçeler suyu sürükleyerek tahliye etmeye çalıştı. Yaklaşık 1,5 saatten bu yanan çalışmaların devam ettiği karayolunda ekipler trafiğe kontrollü olarak vermeye başladı.




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