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20 Ağustos 2018 15:55

Denizli protokolü vatandaşlarla bayramlaştı

Denizli’de protokol üyeleri, Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Denizli protokolü vatandaşlarla bayramlaştı

20 Ağustos 2018 15:55


Protokol üyeleri ilk olarak Asri Mezarlık’taki şehitliği ziyaret etti. Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk ve diğer protokol üyeleri, burada Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından mezarlara karanfil bıraktı. Şehitlikte şehit yakınlarıyla bayramlaşan protokol üyeleri daha sonra polis şehitliğine giderek, şehit polislerin kabirlerine karanfil bıraktı, şehit yakınlarının bayramını kutladı.


Protokol üyeleri şehitlik ziyaretlerinin ardından Korucuk mevkindeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Denizli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne geçerek, burada kalan çocuk ve gençlerin bayramını kutladı.


Protokol üyeleri son olarak Delikliçınar Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği bayramlaşma programında protokol üyeleri, vatandaşlarla tek tek bayramlaştı, çocuklara bayram harçlığı verdi. Programa katılan çocuklara bayram şekeri, lokum, meşin macunu, pamuk şeker ve soğuk içecekler ikram edildi.




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