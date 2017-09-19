Denizli şehidi gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit tabutunun başında ağlayan kız kardeşi Fatma’yı, şehidin eşi Ümmühan Arıkan teselli etti.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde dün sabah saatlerinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan’ın naaşı, dün yapılan törenin ardından askeri uçakla memleketi Denizli’ye getirildi. Şehidi karşılamak için Çardak Havaalanı’nda askeri tören düzenlendi. Bugün öğle namazının ardından Çal ilçesi Bayıralan Mahallesi’ndeki evine getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu mahalle halkı karşıladı. Evinin önünde helallik alınan şehidin tabutunun başında eşi Ümmühan Arıkan, tabutunun başında dakikalarca bekledi. Şehit annesi Hatice Arıkan güçlükle ayakta dururken, kız kardeşi ise gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babası İbrahim Arıkan da eşini, gelinini ve kızını teselli etmeye çalıştı. Şehit annesi Hatice ve eşi Ümmühan, bir an olsun tabuttan başlarını kaldırmadı. Şehit ailesini teselli eden askerlerin ve çevredeki vatandaşların da gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Komutan, şehit annesi Hatice Arıkan’a “Ağla” dedi ancak şehit annesi, “Ben ağlamayacağım” dedi. Şehit eşi, "O gülerek gitti, ağlamayın" diyerek yakınlarını teselli etti.

Şehit kardeşi: “Abim gibi olacağım”

Şehidin naaşı helallik alındıktan sonra cenaze namazı için mahalle mezarlığına götürüldü. Şehit yakınları, şehidin cenaze namazının kılındığı mahalle mezarlığında da al bayrağa sarılı tabutun başından ayrılmadı. Şehidin kız kardeşi Fatma, gözyaşları dökerken, şehit eşi Ümmühan, başını tabutunun üzerine koyarak, dakikalarca bekledi. O esnada şehidin eşi, şehidin kız kardeşini teselli etti. Şehit eşi, kız kardeşine seslenerek, “Bak ne güzel kokuyor” diyerek, teselli etti. Kız kardeş Fatma, “Abim gibi olacağım, onu utandırmayacağım” diyerek, feryat etti.

Asker arkadaşları tabutu omuzladı

Şehidin naaşı öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından asker arkadaşlarının omzunda son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çitil, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Tugay ve Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Gültekin Yaralı, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, askeri, sivil erkan, şehidin ailesi ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.