Denizli şehidini uğurladı

Şehit polisin meslekte 2. yılını doldurmasına 2 gün kaldığı öğrenildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli olan Doğan, geçtiğimiz 29 Haziran’da kalekolda nöbet tuttuğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yüksekten düşerek ağır yaralandı. Doğan, ilk müdahalesinin ardından Ankara’ya, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine (GATA) kaldırıldı. Hastanenin Beyin Cerrahi Yoğun Bakımında tedavi altında olan Doğan, bugün sabaha karşı kurtarılamayarak şehit düştü. Daha sonra şehidin naaşı hava yolu ile Ankara’dan, Denizli’ye yollandı. Çardak Havaalanına getirilen şehidin naaşı oradan da karayolu ile Pamukkale ilçesine getirildi. Doğan için Çınar Yeni Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni gerçekleştirildi. Ambulans ile camiye getirilen şehidin naaşı meslektaşlarının omuzlarında cami avlusuna taşındı. Cenaze töreni boyunca polis tören mangası tarafından şehidin naaşı başında nöbet tutuldu. Cenaze törenine, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin çelenk gönderdikleri gözlendi. Cenaze törenine Vali Hasan Karahan, AK Parti Milletvekili Cahit Özkan, CHP Milletvekili Kazım Aslan, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit 4 yıllık yüksekokulu bitirerek polis oldu

Bekar olan Doğan’ın 6 Ağustos 2016 tarihinde özel harekat polisi olarak göreve başladığı ve 2 yıllık polise memuru olmasına 2 gün kaldığı öğrenildi. 30 yaşındaki Doğan’ın 4 yıllık yüksekokulu bitirdikten sonra özel harekat olarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine girdiği belirtildi. Cenaze töreninde baba Ahmet, anne Sündüz ile kız kardeşler Hatice ve Gülsün Doğan ayakta durmakta güçlük çekerken, yakınları ve şehidin meslektaşları aileyi teselli etmeye çalıştı. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’da cenaze namazı öncesi aile üyelerine teselli ederek başsağlığı diledi.

Baba oğlunun tabutunun altına girdi

İkindi namazının ardından şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Mehmet Aşık kıldırdı. Cenaze namazı sonrası şehidin naaşı polislerden oluşan tören mangası ile birlikte protokol üyeleri ve özel harekat polisleri tarafından taşındı. Şehidin babası Ahmet Doğan, oğlunun tabutunun altına girerek naaşını taşıdı. Musalla taşından alınan tabut cami avlusundan çıkarılarak Denizli Şehitliği’ne götürülmek üzere cenaze aracına konuldu.