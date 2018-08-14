Denizli Valiliği Ağustos ayı halk toplantısını yaptı

Halk Toplantıları Ağustos Ayı buluşması Vali Vekili Kemal İnan başkanlığında gerçekleştirildi. Vatandaşlar toplantıda sorun, talep ve şikayetlerini direkt olarak İnan’a iletti. Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda İnan, vatandaşlarla tek tek görüşerek sorunları hakkında bilgi aldı. İnan, sorunlara çözüm bulunması için ilgili daire müdürlükleri ile görüşüleceğini belirtti. Toplantıda sorunlarını aktaran vatandaşlar, gerek bireysel gerekse mahallelerinde bulunan bir çok talep ve şikayetini aktarma fırsatı buldu.