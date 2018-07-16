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16 Temmuz 2018 18:18

Denizli’de 15 Temmuz şehitleri anısına satranç turnuvası yapıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

Denizli’de 15 Temmuz şehitleri anısına satranç turnuvası yapıldı

16 Temmuz 2018 18:18



Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına bir satranç turnuvası düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Meydanında ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ temalı fotoğraf sergisi ve standı tüm vatandaşların hizmetine sunuldu. Fotoğraf sergisi 7’den 70’e vatan sevdalısı herkesin beğenisini kazandı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği resim sergisi 15 Temmuz Destanını yeniden canlandırdı. 13-15 Temmuz tarihlerinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen satranç turnuvası da büyük ilgi gördü. 4 faklı kategoride düzenlenen turnuva kıyasıya mücadele ve heyecanlı maçlar sonunda tamamlandı.


“Kahramanlarımızı unutmadık, unutmayacağız”


Etkinliklerin planlamasını yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde göğsünü siper edip karşı durarak şahadet mertebesine ulaşan aziz şehitler ile gözünü kırpmadan canını hiçe sayan gaziler anısına güzel bir birliktelik olduğunu kaydetti. Demokrasi mücadelesinde canlarını hiçe sayan aziz şehitleri rahmetle andıklarını aktaran İbanoğlu, hem spor, hem de gençlik merkezi faaliyetleriyle gençlerin bu kahramanları unutmayacağını, bıraktıkları şanlı mirasa sahip çıkacaklarına inandığını söyledi.




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