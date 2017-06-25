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25 Haziran 2017 17:15

Denizli’de bayramlaşma

Denizli, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda bayramlaşma töreni düzenlendi.

Denizli’de bayramlaşma

25 Haziran 2017 17:15


15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlenen programa, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valivekili Rifat Ata, Denizli Milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin ve Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli ile vatandaş katıldı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda bir araya gelen Denizli protokolü ve vatandaşlar tek tek bayramlaştı.


Çocuklara bayram harçlığı


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşma programında çocukları da unutmayan protokol onlara bayram harçlığı vererek sevindirdi. Her bayramda olduğu gibi programa katılan tüm misafirlere Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.




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