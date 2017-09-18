Denizli’de birinci sınıflara 5 bin çanta

sınıfa başlayan 5 bin öğrenciye okul çantası hediye etti.

Merkezefendi Belediyesinden eğitime destek amacıyla, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilçede eğitim ve öğretime başlayan 1. sınıf öğrencilerine okul çantası hediye edildi. İlk ders zilinin çaldığı Şemikler Amiroğlu İlkokulundaki minik öğrencilere çantalarını Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz verdi. Miniklerin bulunduğu dersliklere giren protokol üyeleri, öğrencilerin çantalarını tek tek hediye etti. Çocuklara da iyi bir ders yılı geçirmeleri temennisinde bulundu. Okula yeni başlayan 140 öğrenciye protokol tarafından çanta verilirken, ilçe genelinde yeni başlayan 5 bin öğrenciye de çantaları gönderildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ilçede eğitime verilen desteklerin sürdürüleceğini söyledi. Başkan Subaşıoğlu, “Bu gün Merkezefedimiz’de 60 bine yakın öğrencimiz okula başlıyor. İnşallah 5 bin civarında da birinci sınıf çocuğumuz, birinci sınıfa başlayacak. Merkezefendi sınırları içerisinde birinci sınıfa başlayan 5 bin öğrenciye ‘Mutlu Çocuklar Konsepti’nde çantalarımızı takdim ediyoruz. Hükümetimiz okullarda sıraların üstünde kitapları hazır ediyor. Biz de her sene Merkezefendi Belediyesi olarak birinci sınıfların çantalarını, kalemliğini sıraların üzerinde hazır ediyoruz. 2017-2018 dönemi eğitim öğretim yılının ben hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Merkezefendi olarak eğitime yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim için Merkezefendi için yatırımda eğitim en önemli konu. Bir numaralı gündemimiz. İnşallah önümüzdeki günlerde de yeni projelerle de yeni hizmetler ile de eğitim camiamızın destekçisi olacağız” diye konuştu.

“Farklı projelerimiz olacak”

İlerleyen günlerde birinci sınıf öğrencilerin okulu sevmeleri için bazı etkinlikler yapmayı planladıklarını dile getiren Başkan Subaşıoğlu, “Bu projemizin adı ‘Okula hoş geldin projesi’. Birinci sınıfa başlayan çocuklarımızın sıkıldıkları bir dönem oluyor. Önümüzdeki günlerde ana okulları ile ilgili bambaşka projelerimiz olacak. Okula ilk defa adım atan çocuklarımız ile ilgili oryantasyon anlamında içerisinde meslek tanıtımı olan, oyunlar olan, farklı mekanlarda çocuklarımızı ağırlayacağız. Mesleki eğitimlerde vereceğiz. İtfaiyeci nasıl olunuyor, sağlık memuru nasıl olunuyor, müzisyen nasıl olunuyor, inşaatçı nasıl olunuyor, bunları atölyelerde ana okulu çocuklarımıza öğreteceğiz. Eğitim ile ilgili bu tip projelerimiz sahne alacak” ifadelerini kullandı.