Denizli’de çıkan yangında genç fidanlar yandı

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi’nde bulunan genç fidanların bulunduğu ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının haber verilmesi üzerine Orman Bölge ve itfaiye ekipleri yangına karadan ve havadan müdahale etti. Karadan iki arazözün, havadan ise bir helikopterin müdahale ettiği yangın yayılmadan kısa sürede söndürüldü. Yangında genç fidanların bulunduğu yarım hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.