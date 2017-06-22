Denizli’de FETÖ’nün eğitim davasında 8 tahliye, 3 tutuklama

Denizli’de, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan davanın birinci duruşması tamamlandı. Denizli Kongre ve Kültür Merkezindeki Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, sanıklar, sanık yakınları ve avukatlar katıldı. Sanıkların savunmalarının ardından avukatların tahliye talepleri alındıktan sonra duruşmada ara karar verildi. Mahkeme heyeti, örgütün ‘mahrem imamı’ statüsünde oldukları ileri sürülen ve FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandıkları tespit edilen tutuksuz sanıklar, Muhammet Y., İsmail D. ve Numan S.’nin tutuklanmasına karar verdi.

Tahliye taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan, V.T, S.İ., İ.K, M.G, F.K, F.U., M.A. ve S.T,’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Duruşma 30 Ekim 2017 tarihine ertelendi.

Okullarda görev yapan ve daha önce meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik dava 7 Haziran’da başlamıştı.