Denizli'de görme engelliler umre için yarıştı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organize ettiği Görme Engelliler Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Yarışması, Denizli'de 16 görme engellinin Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i yüzünden ve ezbere okuma şeklinde yapıldı.

Merkez Gürcan Kur'an Kursu'nda yapılan yarışmaya, İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Palabıyık, görme engelli Hafız Müezzin Kayyım Hilmi Hatırlı, İl Müftülüğü Engelli Koordinatörleri Müezzin Kayyım Mehmet İm, Kur'an Kursu Öğreticisi Hacer Yenidede ve görme engelli yarışmacılar ile aileleri katıldı. Hafız olanlar ile hafız olmayanlar olarak iki kategoride yapılan ve 16 görme engelli yarışmacının başvurduğu yarışmada, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma, ezber ve temel dini bilgiler alanında heyecan dolu dakikalar yaşandı.

Ödül töreninde konuşan İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Palabıyık, Allah'ın insanları fizik yapıları, engelli veya engelsiz oluşlarına göre değil iman, ahlak, takva veya inkâr, isyan ve zulüm açısından değerlendirdiğini belirterek, “Allah katında en üstün insan en muttakî insan yani Kur'an ve sünnettin emirlerine ve nehiylerine uyarak hayat yaşayan insandır. Bu vesileyle bu yarışmamıza katılan tüm yarışmacılarımıza, ailelerine ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Müftülük olarak yaptığımız yarışmalarda, tüm engellilere manevi destek ve dini danışmanlık hizmetlerini artırarak devam ettiriyoruz. Bu tür faaliyetler ve yarışmalar sayesinde de, toplumumuzun her kesimi ile gönül köprüleri kurmaya çalışıyoruz” dedi.

Yarışmada hafız olanlar kategorisinde Hamdiye Kızgın ile hafız olmayanlar kategorisinde ise Seher Meşe umre ödülünü kazandı. Kaybedeni olmayan yarışmaya katılan tüm engellilere çeşitli hediyeler verildi.