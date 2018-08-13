Denizli’de intihar şov

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde iddiaya göre, sevgilisi tarafından terk edildiği iddia edilen Nevzat Ö. isimli şahıs, Feslikan Mahallesi’nde bulunan 8 katlı bir apartmanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çatıda bulunan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Şahsın çıktığı apartmanın önüne gelen itfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı apartmanın önüne şişme yatak açtı. Apartmanın çatısında ayaklarını sallayan ve zaman zaman da kalkıp yürüyen şahsı ikna etmek için polis ekipleri çatıya çıktı. Ekiplerin ikna çabalarına karşı direnen şahıs, aşağıdan inmesi için seslenen polislere de apartmanın çatısından çıkardığı kiremitleri attı. Sıcakta kendinden geçen ve ayakkabılarını da aşağı atan şahıs, ekiplerin bir buçuk saatlik uğraşı sonucu başka apartmanların çatılarına geçiş yaptı. Ekipler çatılarda dolaşan şahsı yakalamak için yoğun çaba harcadı. Polis ekipleri herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması için çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken olay yerinde bir ambulans da hazır bulundu. Çevrede bulunan vatandaşlar intihar girişimini dakika dakika izlerken bazı vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Bir çatıdan diğerine geçen, daha sonra ilk çıktığı çatıya geri gelen şahsı ikna edip indirmek için çok sayıda polis çıkarken, apartmanın 8’inci katında bulunan vatandaşlar da çatıdaki şahsa inmesi için uyarılarda bulundu. Sevgilisi tarafından terk edildiği için çatıya çıktığı öne sürülen Nevzat Ö. isimli şahıs, polis ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucu ikna edilerek aşağı indirildi. Nevzat Ö. ambulansla hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.