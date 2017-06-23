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23 Haziran 2017 19:25

Denizli’de kaçak tütün ve sigara operasyonu

Denizli’de polisin düzenlediği operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve sigara ele geçirilirken, 92 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Denizli’de kaçak tütün ve sigara operasyonu

23 Haziran 2017 19:25


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 22 Haziran’da kaçak tütün satışını yapan işletmelere yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Kent merkezi ile ilçelerde eş zamanlı olarak 108 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan ani baskınlarda iş yerlerinde aramalar yapıldı. Aramalarda, kaçak olarak yurda sokulan 1 ton 350 kilo tütün, 304 bin 979 adet dolma sigara, 3 bin 441 paket sigara, 27 puro, 178 elektronik sigara, bin 323 likit, 651 sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyonda kaçak mallarla ilgili 55 kişiye, toplamda 214 bin lira para cezası uygulandı. Ekipler, toplamda ise 92 kişi hakkında da kaçakçılıktan işlem uyguladı.




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