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07 Ağustos 2018 15:38

Denizli’de Kaymakamlar Toplantısı yapıldı

Denizli Valisi Hasan Karahan Başkanlığı’nda Kaymakamlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Denizli’de Kaymakamlar Toplantısı yapıldı

07 Ağustos 2018 15:38

Toplantıda Vali Karahan ilçelerde gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi aldı.


Denizli’de ilçelerin sorunlarını, ihtiyaçlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan Kaymakamlar Toplantısı, Vali Karahan başkanlığında bu ayda gerçekleştirildi.


Polisevinde düzenlenen toplantıya Vali Karahan, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ile yatırımcı kamu kurumlarının il müdürleri katıldı. Toplantıda Kaymakamlar ve bürokratlar Denizli merkez ve ilçelerinde gerçekleşen yatırımların son durumları hakkında bilgiler verdi. İlçelerde yapılan yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Hasan Karahan, kamu yatırımlarının takip edilerek geciktirilmeden öngörülen zamanda tamamlanması talimatını verdi.




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