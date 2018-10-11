Denizli'de polis ekipleri okul önlerinde denetim yaptı

Denizli'de polis tarafından "Huzurlu Okul" uygulaması kapsamında okul önlerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 5 gram esrar ile uyuşturucu hap ele geçirilirken ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında 12 bin lira ceza kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 150 personelden oluşan ekipler, okul önlerinde eş zamanlı denetim yaptı. Uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Okul çevrelerinde, park, bahçe ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen narkotik uygulamasında, şüpheli görülen şahıslar kontrol edildi. Aramalarda narkotik köpeği "Çako" da kullanıldı.

650'ye yakın kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgulamaları yapıldı, 70 araç kontrol edildi. Denetimler esnasında durdurulan bir minibüste ise fazla yolcu olması üzerine trafik ekipleri tarafından ceza uygulandı. Tarım işçilerini taşıyan minibüste tamamı kadın olan yolcular da tek tek araçtan indirilerek işlem yapıldı. Araç şoförü ise 15 kişilik araca 18 kişi bindirildiğini öne sürerek sadece 3 fazla yolcu taşıdığını kaydetti.

Denetimlerde Kabahatler Kanunu kapsamında 12 bin TL cezai işlem uygulandı.