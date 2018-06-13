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13 Haziran 2018 10:56

Denizli’de şafak operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adli adliyeye sevk edildi

Denizli’de geçtiğimiz hafta silah ve uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Denizli’de şafak operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adli adliyeye sevk edildi

13 Haziran 2018 10:56


Merkezefendi ve Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde özel harekat polisi destekli 14 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 kişi uyuşturucu ve silah ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonda gözaltına alınan 3’ü kadın 11 zanlı geniş güvenlik önlemleri altında Denizli Adliyesine sevk edildi. Şahısların savcılık sorgusunun ardından öğle saatlerinde mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ve son ayların en başarılı operasyonlarından biri olan operasyona 100’e yakın polis de destek vermişti.




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