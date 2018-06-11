Denizli’de sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu

Kentte iftar saatlerine yakın başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar balkon ve iş yeri önlerine sığınırken, şemsiyesi yanında olan vatandaşlar ise yağmurdan şemsiyeleri ile korunmaya çalıştılar. Yarım saatten fazla süren yağmur sonrası kent merkezindeki bazı iş hanı, iş yeri ve evler su baskınına uğradı. Kentin en işlek bölgelerinden biri olan ve yaklaşık 150 dükkanın bulunduğu Gazi Bulvarı’ndaki bir iş hanında da su baskını yaşındı. İş hanındaki esnaflar kendi imkanları ile çarşıya dolan suyu çıkarmaya çalışırken, su baskınından dolayı belediyeyi suçladılar. Esnafların bazılarının ise suyu tahliye için kontrplak tahtaları kullanmaları ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.

Vatandaşlar tarafından cep telefonları ile çekilen görüntülerde ise yayalar ve araçların yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı güçlükle ilerlemeye çalıştıkları görüldü. İş yerlerinde yaşanan su baskınlarından dolayı ekonomik zarar meydana geldi.