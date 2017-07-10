Denizli’de sahte para ve kaçak sigara operasyonu

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 9 bin 800 TL sahte para ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Denizli’de bir şahıs, bir iş yerine girerek alışveriş yapmak istedi. Şahıs, alışverişin sonunda iş yeri sahibine para verdi, ancak paranın sahte olduğundan şüphelenen iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, verilen eşkalden yola çıkarak çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında üç ayrı iş yerinde ve evde arama yapıldı. Yapılan aramada üç şüpheli şahıs yakalandı. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 49 adet sahte 200 TL banknot, toplamdı 9 bin 800 TL, 3 bin 315 adet kaçak sigara ve yaklaşık 3 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Ayrıca park halinde bulunan 2 çekicide kaçak sigara olduğuna dair ihbar alan ekipler, operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramada, 4 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 5 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında Kaçakçılık Kanunu’na Muhalefet ve Parada Sahtecilik suçundan adli işlem yapılırken, mahkemeye çıkarılan 1 şüpheli tutuklandı.