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15 Haziran 2018 10:14

Denizli’de trafik kazası: 1 ölü

Denizli’nin Kale ilçesinde meydan gelen trafik kazasında devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Denizli’de trafik kazası: 1 ölü

15 Haziran 2018 10:14


Kaza, Kale ilçesi Yeniköy Mahallesi Karakaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket Künarcı idaresindeki 20 K 3040 plakalı traktör, seyir halindeyken Karakaya mevkiine geldiği sırada sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Künarcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Künarcı’nın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




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