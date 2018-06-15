Denizli’de trafik kazası: 1 ölü

Kaza, Kale ilçesi Yeniköy Mahallesi Karakaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket Künarcı idaresindeki 20 K 3040 plakalı traktör, seyir halindeyken Karakaya mevkiine geldiği sırada sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Künarcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Künarcı’nın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.