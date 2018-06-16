Denizli’de trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinden meydana geldi. Acıpayam Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ö.V., idaresindeki 20 KE 689 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak girdiği iş yerinin bahçesindeki ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Ö.V., araç içerisinde sıkıştı. Kaza sonra olay yerine polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaklaşık 10 dakikalık bir müdahalenin ardından sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaza anında iş yeri bahçesinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.